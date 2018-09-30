«إقامة دبي» تستلهم رسائل «علمتني الحياة»

المصدر: دبي - البيان

عقدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ملتقى حوارياً تحت عنوان «علمتني الحياة» بقاعة مسرح الشهداء في كلية التقنية العليا للطلاب بدبي، حيث جمع الملتقى أكثر من 1500 موظف وموظفة من الإدارة ومنهم من أصحاب الهمم.

ويأتي الملتقى ترجمةً لمجموعة من حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، من رسائل «علمتني الحياة»، التي يحرص على توجيهها كل صيف عبر حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

كما يأتي بهدف نقل وسرد خبرات سموه وتجاربه الفريدة في القيادة والإدارة للأجيال المقبلة. حضر الملتقى إلى جانب اللواء محمد المري المدير العام لإدارة الجنسية والإقامة في دبي، كل من العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

واستهل اللواء محمد المري حديثه عن مآثر المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: «ترك لنا الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، إرثاً حضارياً يمثل عتادنا القوي ضد التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، هذا الإرث والعتاد هو بناء الإنسان الذي يشكل اليوم عصب التنمية الوطنية والنهضة التي تشهدها دولتنا الحبيبة».

تغريدات محفّزة

وناقش اللواء محمد المري خلال الجلسة عدداً من تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من رسائل «علمتني الحياة»، التي تعكس تجربته الثرية في القيادة، إضافة إلى ضرورة التعلّم المستمر من التجارب المختلفة حول العالم من أجل التطور.

وقد استلهم اللواء المري حديثه عن سر نجاح دبي في تغريده سموه، «يسألني الكثيرون عن سر نجاح دبي والإمارات، أقول لهم ليس هناك أسرار، وليس لدينا معرفة أكثر من غيرنا أو علم لم يسبقنا إليه أحد، كل ما فعلناه أننا حوّلنا معرفتنا إلى أفعال. وحوّلنا علمنا إلى عمل.

وأقللنا الكلام وأكثرنا العمل حتى أصبح النجاح ثقافة»، مشيراً إلى أن اليوم سر نجاح دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام هي عبارة عن نجاحات وإنجازات جميعها نتاج تجربة سموه المتميزة والفريدة في علم القيادة والإدارة، وقدرة سموه على التأثير في الآخرين، واستخراج طاقاتهم وتوجيهها نحو الأهداف الصحيحة لتحقيق رؤية دبي.

الأعجوبة الثامنة

واستخلص اللواء المري سر نجاح دبي في معادلة أسماها «الأعجوبة الثامنة»، التي تجمع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد والاجتهاد الذي يتضمن الإرادة والمثابرة والإصرار والدقة والأمل، حيث تتلخص هذه المعادلة في تكامل دبي مع رؤيتها، فدبي تتمتع بسجل حافل بتنفيذ رؤاها على مر السنين.

وأكد اللواء المري في تغريدات أخرى لسموه، أن تكون صفة التواضع عند المسؤول سمة أخلاقية، فالتواضع من أهم صفات الناجحين الحقيقيين، فالمسؤولية والمناصب تكليف وليست تكريماً.

وعلى هامش الملتقى، استعرض اللواء محمد المري فيديو لمجموعة من الموظفين الذين يحملون صفات القائد، عرضوا خلاله تجاربهم وقصص النجاح التي عاشوها من خلال عملهم وطموحاتهم المستقبلية.