برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يختتم بحفل تخريج غداً

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز الشباب العربي أمس، انتهاء جلسات الدورة الثانية من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، والذي استضاف مئة شاب وشابة من 16 دولة عربية، على مدى أسبوعين من الجلسات المكثفة، التي طرحت مواضيع حديثة، تهم الشباب العربي في قطاع الإعلام، وتسلط الضوء على أهم التطورات فيه. ويختتم البرنامج أعماله يوم غد، بحفل حصري، ليتوج جهود الطلاب والشركاء المسهمين فيه.

وكان الطلاب قد شاركوا في أكثر من 60 جلسة تدريبية وورشات عمل وزيارات ميدانية، قدمها الشركاء الاستراتيجيون للبرنامج، من مؤسسات إعلامية وأكاديمية مرموقة، حرصت على تقديم محتوى يعكس التطور الذي يشهده القطاع الإعلامي في وقتنا الحالي، ويمنح الشباب المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة هذا التطور، وعكس صورة مشرفة عن الإعلام العربي للعالم. ويقوم المشاركون في البرنامج اليوم، باختتام الفعاليات، من خلال زيارة ميدانية إلى استوديوهات هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي - twofour54 - يطّلعون بها على أهم مرافق الهيئة الحديثة في العاصمة.

وتضمنت جلسات البرنامج مواضيع مختلفة ومتنوعة، منها: الإعلام متعدد الوسائط، وأساليب التأثير الإيجابي في منصات التواصل الاجتماعي، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام وأدوات التواصل، وأساسيات المناظرة والحوار الإعلامي، وكيفية استخدام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أجل القضايا الاجتماعية، إلى جانب الكثير غيرها، واللقاءات الحصرية مع أبرز المؤثرين والقيادات الإعلامية في الساحة العربية، منهم: الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومنى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومريم المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي - twofour54، والدكتور علي التميم، المدير العام لشركة أبوظبي للإعلام، ومنى العريبي رئيس تحرير صحيفة ذا ناشونال الإنجليزية، وتركي الدخيل، المدير العام لقناة العربية، وماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام، والدكتور علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية في دبي، والإعلامي مصطفى الأغا، والإعلامية نشوة الرويني.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما المزروعي: «ما يميز برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، هو تنوُّع محتواه، وتعاون مختلف الجهات المعنية بالإعلام فيه، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص، من أجل إثراء تجربة الشباب المشاركين، حيث يقدم البرنامج، بالتعاون مع أكثر من 30 شريكاً استراتيجياً، تجربة مميزة، تجعل البرنامج هو الأضخم في المنطقة، نسبة لعدد الجلسات التي يتضمنها، وتنوع المحتوى الذي يعرضه.

نحن فخورون بنجاح هذه المبادرة للسنة الثانية على التوالي، ونتطلع للاحتفاء بتخريج هذه المجموعة المميزة من قادة الإعلام الشباب، الذين وضعوا النجاح نصب أعينهم، ويطمحون إلى إبراز واقع الوطن العربي، من خلال إعلام عربي مؤثر، صادق ويتبع أساليب مبتكرة».

وقد تعاون مركز الشباب العربي في البرنامج، مع عدد من المؤسسات الإعلامية البارزة في المنطقة، بمن فيهم المجلس الوطني للإعلام.