أمطار غزيرة في وادي العجيلي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهدت منطقة وادي العجيلي جنوبي رأس الخيمة هطول أمطار غزيرة، أدت إلى جريان الشعاب والوديان الجبلية في المنطقة، فيما استبشر الأهالي بارتفاع مخزون المياه التي حصدتها السدود والمياه الجوفية.

أجواء ماطرة اجتذبت عشاق الطبيعة | تصوير: زيشان أحمد

واجتذب استمرار هطول أمطار الخير الأهالي والزائرين الذين توافدوا على المناطق الجنوبية في رأس الخيمة للاستمتاع بهذه الأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة المتمثلة في جريان الشعاب والأودية على المناطق الجبلية ومشاهد السدود وتجمعات كميات الأمطار. كما بادر عدد من عشاق الأمطار برصد وتقدير كمياتها في مناطق الأودية وسواها من المواقع الطبيعية.