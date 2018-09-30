تنسيق بين شرطة رأس الخيمة و«الطوارئ والأزمات»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، سيف محمد الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث تم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل، ومناقشة آلية تنسيق الأدوار والمسؤوليات التي يتم تنفيذها بمشاركة الهيئات والدوائر الحكومية والمحلية على مستوى إمارة رأس الخيمة، وفق أطر العمل المشترك، كما تم استعراض أنواع التمارين التي يتم تنفيذها في الإمارة وفق سيناريوهات مختلفة لمعرفة وقياس القدرات والإمكانيات وزيادة مستوى التنسيق وسرعة الاستجابة.

حضر الاجتماع خليفة العليلي مدير إدارة المراكز المحلّية، وفلاح محمد الشحّي مدير مركز رأس الخيمة للطوارئ والأزمات والكوارث، والعميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة رأس الخيمة، والعميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، وعدد من ضباط الشرطة.

حيث أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أهمية الدور الذي تؤديه «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» على المستوى الوطني. كما وأشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز منظومة العمل الوطني في مجال إدارة حالات الطوارئ والاستعداد لها، من خلال وضع خطط واستراتيجيات تسهم في تسخير الإمكانيات والقدرات، وبناء فرق العمل لمواجهة حالات الطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات، مثمّناً البرامج والأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة، والمتعلقة منها بالتدريب والتطوير وحملات التوعية والتثقيف؛ بهدف رفع مستوى الوعي في المؤسسات التعليمية والمجتمعية للتعامل مع الأزمات في مختلف الحالات.