«أبوظبي المهني» و«الإنشاءات البترولية» يتفاهمان لاستطلاع فرص العمل للمواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرم معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، مذكرة تـفاهم مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، يتم بموجبها التعاون بين الطرفين لاستطلاع فرص العمل والتطوير الوظيفي للطلبة المواطنين، بهدف تعزيز سياسات توطين الوظائف في شركة الإنشاءات.

وقع المذكرة عن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي المدير العام، وعن شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المهندس أحمد سالم الظاهري الرئيس التنفيذي للشركة.

وتنص مذكرة التفاهم على توفير برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلبة، وتطوير خبراتهم في مجال العمل الميداني وإدارة المشاريع والمشتريات وتصنيع وتركيب وتشغيل منشآت النفط والغاز، حيث تقوم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المتقدمة، بما يتوافق وأفضل المعايير العالمية.

وقال الحمادي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي الجانبين للمشاركة في مسيرة التنمية البشرية التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تضع القيادة الرشيدة التوطين كأولوية وطنية على كافة المستويات.

وقال الظاهري: إن «برنامج التدريب الجديد يعكس التزامنا بضمان إتاحة الفرصة أمام الشباب الإماراتي للمساهمة بشكل فعّال في أحد القطاعات المهمة التي تشهد نمواً كبيراً في الدولة».

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة للإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتحقيق الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين من خلال اجتماعات دورية يتولى فيها الفريق المشترك متابعة آليات التنسيق في مجالات التعاون والفرص المستقبلية، التي تسهم في تعزيز سياسات توطين الوظائف في قطاعات العمل المختلفة.