شرطة دبي تكرّم خبيراً في الطب الشرعي

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، الخبير الاستشاري الدكتور فوزي عبد السلام بن عمران في إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العميد محمد راشد بن صريع المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، والعميد خبير أول أحمد مطر المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، والدكتورة فريدة الشمالي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، وذلك لجهوده المخلصة والمستمرة في إدارة الطب الشرعي على مدار عشرين عاماً قضاها في البحث والتقصي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي.