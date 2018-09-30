«العدل»: اعتماد نقل وقيد عدد من المحامين

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة قبول المحامين بوزارة العدل اجتماعها الخامس لهذا العام برئاسة المستشار سلطان راشد المطروشي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل - رئيس لجنة قبول المحامين، وبحضور عبيد سلطان الظاهري الوكيل المساعد للشؤون الفنية. حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد بمبنى وزارة العدل بدبي على نقل قيد عدد من المحامين من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين، كما وافقت على نقل عدد من المحامين من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين، ونقل عدد من المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين، كما وافقت على قيد عدد من المحامين للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة، المستشار خليفة راشد الخضر رئيس نيابة استئناف الشارقة، والقاضي البشير بن الزيتون القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والمستشارة سارة هزيم الشامسي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين بوزارة العدل، والمستشار محمد دلموج، والمستشارة عائشة الطنيجي.