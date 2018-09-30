100 مليون درهم لمشاريع عصرية في مليحة بالشارقة

المصدر: الشارقة ـــ عصام الدين عوض

تعكف دائرة الأشغال العامة في الشارقة على إنشاء العديد من المشاريع العصرية والحضرية في منطقة مليحة بالشارقة، تصل تكلفتها لـ100 مليون درهم خلال عامين.

ونفذت الدائرة العديد من المشاريع أبرزها المجمع الرياضي بالمنطقة، إضافة إلى المرافق الخدمية والتعليمية، والعديد من المرافق التعليمية وأبرزها روضة مليحة.

وكشف المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة لـ«البيان» أن الدائرة تنفذ حالياً حزمة من المشاريع الجديدة في منطقة مليحة بالشارقة، وذلك ضمن خطتها التنموية لتطوير المنطقة، و في مقدمتها، مشروع الحديقة العامة بمليحة بتكلفة 4.5 ملايين درهم، إضافة إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على مجمع مليحة الرياضي، وهو عبارة عن مجمع رياضي متكامل بمعايير عالمية، بلغت تكلفته 40 مليون درهم، إيذاناً بتسليمه إلى إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، ويضم المجمع المتكامل مسبحاً أولمبياً على مساحة 50 متراً وصالة ألعاب متعددة الأغراض ونادياً صحياً وصالة ميدان رماية ومدرجاً رياضياً لملعب كرة القدم ومسجداً بجانب النادي وسكناً للموظفين والمدربين إلى جانب كل المرافق الخدمية المرافقة، حيث صممت وفق أحدث الطرز والمواصفات الأولمبية.

حضانة نموذجية

وأضاف أن الدائرة تنفذ حالياً دار الحضانة النموذجية بمليحة لتسع 80 طفلاً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75 في المائة، وتبلغ مساحة المبنى 1150 متراً مربعاً، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كما تم إنشاء مرافقها الخدمية، وفق أعلى المعايير والمقاييس النموذجية، مبيناً أن الدائرة تقوم بتنفيذ خطتها التنموية المتكاملة بالتعاون مع المجلس البلدي لتطوير منطقة مليحة.

سوق الجمعة

وقال السويدي إنه من أبرز ما أنجزته الدائرة سوق الجمعة الجديد في منطقة مليحة بالقرب من مدينة الذيد، بكلفة 10 ملايين درهم، لتوفير كل متطلبات واحتياجات المواطنين، وإنشاء مرافق خدمية تسهم في توفير الخدمات التجارية والاستهلاكية، حيث يمتد السوق على مساحة 3300 متر مربع، على طريق الشارقة كلباء بجوار منطقة اخيضر، ويضم السوق 45 محلاً تجارياً بمساحة 60 متراً مربعاً لكل متجر، كما يشمل مواقف سيارات بعدد 170 موقفاً قابلة للزيادة المستقبلية مع مواقف خاصة بأصحاب الهمم.

وأضاف أن الدائرة أنجزت 14 بناية تجارية وجار توصيل الكهرباء والمياه لها، وهي لصالح الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود في منطقة مليحة بالشارقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون درهم على أرض مساحتها 2255 متراً مربعاً مكونة من طابق أرضي وتحتوي على شقق سكنية ومحلات تجارية، مبيناً أن مساحة كل بناية متكررة تبلغ 195 متراً مربعاً، وتضم كل شقة غرفة معيشة وغرفتي نوم إلى جانب كامل منتفعاتها الملحقة، مع 3 محلات تجارية في كل بناء، إضافة إلى إنشاء مبنى خدمي رديف للبنايات الـ 14، والذي يحتوي على محل تجاري وغرف الخدمات.

وأكد السويدي أن هذه المباني تدعم فئة الأرامل والمطلقات، إلى جانب دعم فئة الدخل المحدود، ويأتي تنفيذها استجابة لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بعد زيارته وتفقده لأوضاع الأهالي في منطقة مليحة، بضرورة تنويع المصادر الخيرية وتنمية مواردها لتلبية متطلبات المصارف المختلفة الهادفة لخدمة المجتمع.