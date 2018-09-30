«زايد للإسكان» يعزز الوعي القانوني في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

نظَم برنامج الشيخ زايد للإسكان الملتقى القانوني الأول بفندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي بدبي، وذلك في إطار حرص البرنامج على تعزيز الوعي القانوني، وتعزيز دور شركائه الاستراتيجيين في هذا المجال بما يدعم توجهات الحكومة الرشيدة في إسعاد المواطنين، وذلك برعاية معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبحضور ومشاركة عدد من الجهات الحكومية المتخصصة.

وقالت المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام البرنامج: «إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يولي منذ إنشائه في عام 1999 اهتماماً بالغاً بإرساء التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم استقرار الأسرة المواطنة، كما عدّل على لوائحه التنفيذية وأحكامه الخاصة مما أسهم في تحقيق دعائم الاستقرار في مجتمع دولة الإمارات وتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في إسعاد المواطنين، ويحرص البرنامج على نشر الوعي القانوني في بيئة العمل عبر إثراء الثقافة القانونية والفكر القانوني، من منطلق الاهتمام بنشر الوعي القانوني».

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج ومعهد دبي القضائي تتيح بموجبه الفرصة للكوادر القانونية في البرنامج للمشاركة في مجلة «المعهد» ومجلة Emirates Law، وذلك من خلال نشر المقالات القانونية باللغتين العربية والإنجليزية.

ووقع البرنامج مذكرة تفاهم أخرى مع شرطة دبي ينضم بموجبها موظفو برنامج الشيخ زايد للإسكان لبطاقة «إسعاد»، والذي يحقق السعادة لحاملي البطاقة من خلال منحهم عروضاً ومزايا خاصة في القطاعين العام والخاص.