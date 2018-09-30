إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لنادي الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عن إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الخاص بنادي الموارد البشرية، الذي يعد أحد مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتمكينه، حيث أطلقته في العام 2010.

ويرأس المجلس الذي تم تشكيله في العام 2013 الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ويضم 9 أعضاء متخصصين ممثلين عن مؤسسات محلية حكومية وخاصة، وأخرى عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية.

وفي هذا الصدد أوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن نادي الموارد البشرية حقق نجاحاً لافتاً خلال السنوات الماضية، حيث عقد قرابة 45 ملتقى شارك بها أكثر من 7500 مهتم ومتخصص في الموارد البشرية على مستوى الدولة.

وبينت أن المجلس الجديد ناقش خلال لقائه الأول، الذي عقد، مؤخراً، قضايا عدة من شأنها الارتقاء بمستوى النادي في المرحلة المقبلة، وتوسيع قاعدة منتسبيه، واستخدام أحدث التقنيات في العرض والتقديم، واستقطاب متحدثين عالميين مؤثرين في مجالات الموارد البشرية والإدارة العامة، وبحث سبل تطوير العضوية.

وذكرت أن المجتمعين أكدوا على أهمية طرح النادي لموضوعات جديدة تواكب أحدث التطورات العالمية في مجالات تنمية رأس المال البشري والإدارة العامة والخدمات المساندة، وبما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص عقد ملتقيات النادي في كافة إمارات الدولة، وهو الأمر الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، حيث عقدت ملتقيات متخصصة في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين.