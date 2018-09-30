«الموارد البشرية لحكومة دبي» توقع اتفاقية لبناء كفاءات إداریة متمیزة

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة بي دبلیو سي ــ دبي لدعم مسيرة التميز الحكومي، وبناء كفاءات إداریة حكومية متمیزة.

وقع مذكرة التفاهم عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهاني أشقر الشريك الرئيسي لشركة بي دبليو سي في الشرق الأوسط.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة بي دبليو سي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع رؤیة حكومة دبي بشأن التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بین الدوائر والهیئات الحكومیة والمؤسسات الرائدة في الدولة، وتحقیقاً للأهداف المنشودة والرامیة إلى تضافر الجهود في إثراء المعارف وتمكین الكوادر الوطنیة وتبادل أفضل الممارسات.

وقال إن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعمل على ترجمة نتائج مختبر مسرعات الموارد البشرية بتوفير التدريب التطويري لموظفي دوائر حكومة دبي، لتأهيلهم التأهيل المناسب لتلبية المتطلبات الوظيفية ولإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث.

وبموجب مذكرة التفاهم تقدم شركة بي دبليو سي، منظومة متكاملة من البرامج التعلیمیة والتدریبیة والأبحاث والدراسات، حیث تتمیز الشركة بریادتها في مجال بناء الثقة وإيجاد الحلول للتحديات المجتمعية عن طريق توفیر أعلى معاییر الجودة في خدمات التدقیق والضرائب والخدمات الاستشاریة.

وتهدف المذكرة كذلك إلى تحقيق التعاون في مجال التدريب لتطوير الأداء المؤسسي وإكساب موظفي حكومة دبي المعارف والمهارات الجديدة في مجال عملهم، إلى جانب توثيق ونشر وتبادل أفضل الممارسات وإثراء المحتوى المعرفي للخبرات التطبيقية وتفعيل قنوات الاتصال المؤسسي بين الطرفين والتعاون في مجال برامج إعداد وتمكين الكفاءات من مختلف الفئات الوظيفية.