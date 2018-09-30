حاكم رأس الخيمة يستقبل حمدان بن راشد

المصدر: جبل جيس - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه في جبل جيس برأس الخيمة، أمس، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية والتباحث لما فيه خير الوطن والمواطن.

وقد أقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء تكريماً لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

حضر اللقاء والمأدبة الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عمر بن عبد الله القاسمي، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري، والشيخ صقر بن حميد بن عبد الله القاسمي، عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، والشيخ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي، العضو المنتدب لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات ورجالات الدولة.