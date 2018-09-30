شرطة عجمان تناقش نتائج مؤشرات استراتيجيتها

المصدر: عجمان - البيان

تـرأس اللواء الشيــخ سلطــان بـن عبــد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، اجتماع لجنة القيادة العليا للشرطــة، بحضـور العميــد عبدالله أحمد الحمرانــي نائــب قائد عــام شرطــة عجمـــان، والمديرين العامين ومديري الإدارات وعدد من الضباط في شرطــة عجمــــان، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، واستطلاعات رأي المتعاملين والموظفيـــن، كمـا تـم تقديــم استعراض فئات جوائز الموظفين جائزة عجمان للتميز الحكومي وجائزة سمو وزير الداخلية، وعرض المشاريع والمبادرات المتعلقة بإدارة الشؤون المالية، بالإضافــة إلـى الاطــلاع علــى مبادرة القيادة نحو الريادة، ومركز الشرطة في هاتفك، ومؤشرات المقترحات المقدمة من الموظفين، والتي تخدم العمل الأمني بالإمارة وتهدف إلى إسعاد المتعاملين.