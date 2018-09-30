نهيان بن مبارك يحضر أفراح النعيمي والمنصوري

المصدر: أبوظبي - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان الحفل الذي أقامه عبدالله سيف ناصر سالمين البادي النعيمي بمناسبة زفاف نجله ذياب إلى كريمة سيف محمد بن هادي المنصوري.

كما حضر الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي الشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والشيخ محمد بن صقر بن سلطان النعيمي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان القبائل والأهل والأصدقاء.

وقدمت العيالة وفرقة الحربية فقرات شعبية وتراثية.