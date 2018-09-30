236 توصية لـ20 موضوعاً ناقشها «المجلس الوطني» في 53 جلسة

المصدر: أبوظبي - البيان

تبنى المجلس الوطني الاتحادي 236 توصية خلال مناقشة 20 موضوعاً عاماً على مدى 53 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، تناولت عدداً من القطاعات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، وتنفيذا للاستراتيجية البرلمانية التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني ومواكبة توجهات الدولة وخططها واستراتيجياتها واستشرافها للمستقبل.

وحظيت قضايا التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات والتوطين باهتمام المجلس بنسبة بلغت 65 بالمائة من مناقشاته للموضوعات العامة، التي بلغ عدد مداخلات أعضائه خلال مناقشة الموضوعات العامة ما يقارب من 900 مداخلة، الأمر الذي يجسد الحرص على تبني أفضل التوصيات التي يتم رفعها للحكومة، حيث استغرق زمن مناقشة الموضوعات العامة ما يقارب من 74 ساعة من مجمل زمن الجلسات البالغ 374 ساعة عمل.

وركزت الموضوعات التي ناقشها المجلس على عدد من القضايا والقطاعات المهمة فتوزعت على القضايا الاجتماعية أربعة موضوعات عامة هي: حماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، والقضايا الخدمية ثلاثة موضوعات هي: سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، والقضايا الصحية موضوعين: سياسة وزارة الصحة، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

فيما حاز التوطين على موضوعين هما: سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وقضايا البنية التحتية موضوعين هما: سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والقضايا التعليمية موضوعين هما: سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة التربية والتعليم. وحازت القضايا التالية على موضوع واحد وهي: سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وقضايا الإعلام موضوع سياسة المجلس الوطني للإعلام، والقضايا السياسية موضوع تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، والقضايا الأمنية موضوع: سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والقضايا البيئية موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري.