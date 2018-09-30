«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يستقطب 100 ألف زائر

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي ووام

اختتم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2018 فعاليات دورته السادسة عشرة، أمس، إذ استقطب 100 ألف زائر وحقق نجاحاً لافتاً في استقطاب 650 شركة وعلامة تجارية عرضت أحدث المنتجات المتعلقة بالصقارة والصيد.

وخصص المعرض دورته هذا العام للاحتفاء بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث قدم المعرض لزواره، مفاجأة سارة، بمناسبة «عام زايد» تمثلت في معرض للصور يضم أكثر من 3000 صورة للمغفور له بإذن الله، وهو في رحلات القنص، التقطت في الفترة من 1976 إلى 2004 بعدسة المصور محمد الخالدي.

ونظم المعرض نادي صقاري الإمارات، بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ولجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من الشركاء الإعلاميين المحليين والإقليميين والدوليين. وبرعاية الراعي الرئيسي مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، والراعي الذهبي شركة اتصالات.

حسين الحمادي خلال تفقده المعرض | وام

زوّار

وزار المعرض أمس الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وتجول في جناح أسلحة الصيد لشركة كراكال الوطنية وجناح أم بي 3 إضافة إلى عدد من أجنحة الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض، واطلع على محتوى جناح ذاكرة الوطن للأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة.

كما زار المعرض الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتفقد عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض ومنها جناح إنترناشيونال غولدن غروب.

كما زار الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان فعاليات المعرض، ترافقه كريمته الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، وتفقد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان الأجنحة المشاركة في المعرض.

واستمع من مسؤولي الأجنحة إلى طبيعة مشاركتهم وما يعرضونه من أحدث مستلزمات الصيد والفروسية، إضافةً إلى أسلحة الصيد.

كما تفقد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض ومنها جناح إنترناشيونال غولدن غروب الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات، كما جال معاليه في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية مبدياً إعجابه بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الأجنحة.

وتفقد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة والمتخصصة في أدوات ومعدات الصيد والفروسية والتخييم ولوازمه.

كما تفقد معاليه جناح نادي أبوظبي للصقارين، واستمع لشرح من سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، حول ما يقدمه الجناح للزوار.

وزار الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية وتفقد عدداً من الأجنحة المحلية والخليجية والدولية المشاركة في المعرض.

وأكد أن تنظيم هذا المعرض السنوي يمثل تظاهرة تراثية عريقة ويساهم في رفع وعي الشباب بالتقاليد والثقافة الإماراتية بالإضافة إلى الرياضات المحلية ومبادئها وأسسها الرائدة والراسخة في وجدان المجتمع، مثمناً جهود اللجنة المنظمة والعارضين في إنجاح فعاليات المعرض في دورته الحالية.

كما زار الفنان حسين الجسمي فعاليات المعرض وتجول في عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض ومنها جناح إنترناشيونال غولدن غروب الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والقنص والمسدسات كما جال في أجنحة عدد من الشركات العالمية والهيئات الثقافية مبدياً إعجابه بمستوى التنظيم وعدد المشاركين وبمحتويات الأجنحة.

محمد البواردي متفقداً أروقة المعرض | وام

فعاليات

إلى ذلك، تميز المعرض هذا العام بالكثير من الفعاليات المتنوعة سواء تعلق الأمر بأجنحة ومنصات العارضين أو ساحات العروض الزاخرة بالفعاليات الرياضية والثقافية والتراثية. كما حظي بتعدد وتنوع المشاركات واتساع مساحة المعرض في هذه الدورة التي تضم عارضين محلين وإقليميين ودوليين.

وحرص المعرض على إعداد فعاليات جاذبة للشباب لحثهم على زيارة المعرض والتعرف على جانب مهم من حياة الأجداد يتعلق بممارسة الصيد والفروسية، لما في ذلك من جوانب ثقافية واجتماعية وبيئية مميزة.

وركز المعرض على قضايا البيئة وحفظ الحياة البرية ورفع الوعي بأساليب الصيد المستدام ورياضات الصيد بالصقور وكلاب السلوقي، مع التأكيد على تحفيز الجمهور على المشاركة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض مثل طيور الحبارى.مشاركون

وشاركت شرطة أبوظبي بالدوريات رباعية الدفع الحديثة والكلاسيكية، في الدورة الحالية للمعرض واطلع الجمهور على دوريات شرطة أبوظبي ذات اللون الأزرق المستوحاة من دوريات شرطة أبوظبي في عام 1967.

وأوضح العميد سيف الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة في قطاع المالية والخدمات، أن المشاركة في المعرض، تعد فرصة مهمة لتعريف الجمهور بالموروث الشرطي لشرطة أبوظبي، ودورياتها الحديثة التي بإمكانها تقديم المساعدات للمحتاجين في المناطق الوعرة واهتمامها بتطوير إمكاناتها بما يعزز مسيرة الأمن والطمأنينة في المجتمع.

وأشاد الزوار بجناح الموروث الشرطي، وخدمات شرطة أبوظبي، في تعزيز الشعور بالأمن والأمان، بحرفية عالية.

وأطلقت شرطة أبوظبي مبادرتين جديدتين، الأولى سلامتك تهمنا خاصة بسلامة الاستخدام الآمن للأسلحة، والثانية رخصتي للتعريف بالالتزامات القانونية لحيازة الأسلحة، وذلك ضمن مشاركتها في الدورة الحالية للمعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2018).

وأوضح العميد سالم حمود البلوشي، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، أنها تأتي في إطار مبادرات عام زايد لتعريف الأجيال بإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتشجيعهم على تحقيق رؤيته الحكيمة وحرصه على التسامح والسلام.

وقدّمت إدارة التفتيش الأمني (K 9) بقطاع شؤون الأمن في شرطة أبوظبي، عروضاً شيقة للكلاب البوليسية في المعرض، أظهرت ذكاء الكلاب البوليسية في تنفيذ مهام غاية في الصعوبة.

وأوضح العميد جمال جمعة حبش، مدير إدارة التفتيش الأمني (K 9) أن المشاركة شملت عروضاً استعراضية جديدة تضمنت القفز على الحواجز بالاشتراك مع الخيول، وعروض مهارات فريق البحث والإنقاذ في الكشف عن الأحياء تحت الأنقاض، والكشف عن سوسة النخيل وإبراز القدرات التدريبية لشرطة أبوظبي تحقيقاً لأهدافها واستراتيجيتها في تقديم خدمات متميزة.

جانب من أجنحة المعرض | تصوير- سيف الكعبي

«حمدان لإحياء التراث» يبحث التعاون مع جهات عارضة

زار راشد مبارك بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أمس عدداً من الأجنحة التابعة لمؤسسات تراثية في الدولة.

وجاءت الجولة في إطار سعي المركز لإقامة علاقات شراكة ومد جسور التعاون مع الأطراف المعنية في المجال منها: هيئة البيئة أبوظبي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، الصندوق الدولي للحفاظ على الحباري، وأبوظبي للثقافة والسياحة ومعرض محمد الخالدي - المصور الخاص للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونادي صقاري الإمارات حيث التقى ماجد المنصوري، الأمين العام للنادي وبحثا سبل التعاون.

والتقى ابن مرخان اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية أبوظبي. واستعرض اللواء المزروعي عدداً من المهرجانات والبرامج التي ستستضيفها اللجنة

معرض مُتخصّص

يعد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر معرض مُتخصّص في الصيد والفروسية والحفاظ على التراث، وكذلك في الرياضات البحرية ورحلات السفاري والفنون والتحف، وقد أتاح المعرض للزوار في دوراته المتتابعة فرصة اقتناء أحدث معدات التخييم والصيد والفروسية.