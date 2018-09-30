«مؤسسة محمد بن راشد الخيرية» تفتتح مسجداً في كوسوفا

المصدر: كوسوفا - البيان

افتتحت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية أول من أمس مسجد الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في مدينة شتيمية في وسط جمهورية كوسوفا والذي أشرفت على بنائه المشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفا وتسيير شؤونه بعد الافتتاح.

وقال إبراهيم بو ملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة إن المسجد يشتمل على مصلى رئيسي يسع أربعمائة مصل من الرجال ومصلى آخر للنساء ومرافق الحمامات والموضأ كما يشتمل المسجد على استراحة للإمام ومكتبة وتم بناء مئذنة المسجد على التصاميم التقليدية لديهم إضافة إلى تجهيزه بالفرش وأنظمة الإضاءة والصوت الحديثة وقد شيد المسجد على مساحة ألفي متر مربع وهي مساحة الأرض الكلية التي أقيم عليها المسجد.

وقد شارك وفد برئاسة علي الهاشمي المستشار الديني والقضائي بوزارة شؤون الرئاسة في حفل افتتاح المسجد بحضور اللواء عبدالرحمن رفيع ممثلاً عن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وصالح علي عبدالرحمن مسؤول العلاقات الخارجية في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ نعيم ترنافا رئيس المشيخة الإسلامية ومفتي جمهورية كوسوفا وكبار مسؤولي المشيخة الإسلامية ونائب رئيس المحافظة ومسؤولين في الدوائر المحلية في المنطقة.

وألقى فضيلة علي الهاشمي خطبة الجمعة تناول فيها أهمية إعمار المساجد بالطاعات وفضل الصلوات في المساجد والجماعات، وتحدث كذلك مفتي جمهورية كوسوفا الشيخ نعيم ترنافا الذي توجه بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على مكرمته السخية لبناء هذا المسجد.