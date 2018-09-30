7.5 دقائق سرعة استجابة «النقل والإنقاذ» للحوادث في دبي

المصدر: دبي - البيان

بلغ متوسط سرعة استجابة الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، في شرطة دبي للحوادث 7.5 دقائق.

وتلعب الإدارة دوراً حيوياً في تقديم أفضل الخدمات والمحافظة على إنجازات شرطة دبي، حيث شهدت الإدارة من تأسيسها تطوراً ملحوظاً في مسيرتها، من خلال استخدام أحدث وسائل النقل والإنقاذ، وأفضل المعدات على الصعيد العالمي.

وقال العميد الدكتور محمد الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، إن النقل والإنقاذ، تمتلك أحدث المعدات التي تمكّنها من سرعة الوصول إلى الهدف لعمليات الإنقاذ.

وثمّن العميد محمد الرزوقي، الإنجازات التي حققتها الإدارة العامة على الصعيدين المحلي والعالمي ومن ضمنها اعتماد مركز التلوث البحري في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، من قبل الاتحاد الدولي لمُلاك ناقلات النفط، كمركز لمكافحة التسربات البحرية لدى الدولة، بالإضافة إلى إدراجه في دليل الاتحاد الدولي لمُلاك ناقلات النفط، كجهة رسمية لمكافحة التسربات النفطية، وذلك لخبراته العلمية والعملية في مكافحة التسربات البحرية، كما حصل المركز على شهادة اعتماد دولية، لعقد دورات مكافحة التسربات النفطية في المستوى الأول والثاني، من هيئة المواصلات البرية والبحرية، ممثل دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية (آي إم أو).

كما دربت الإدارة 18 متطوعاً على دورة مكافحة التسربات النفطية المستوى الأول، وعمل تمارين لمكافحة التسربات النفطية، بمشاركة عدد 142 متطوعاً من مختلف الجهات، وتخفيض عدد المتسببين بحوادث مركبات القوة بنسبة 21 % في الربع الأول 2018، بعد عملية النزول الميداني التي قامت بها إدارة التأمينات للإدارات والمراكز.