«الصحة» تتعاون مع «فايزر الخليج» لتوفير الدواء مجاناً لـ 90 مريضاً بالسرطان

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرتي تفاهم مع شركة فايزر الخليج الدوائية، بهدف توفير الأدوية بشكل مجاني لـ 90 مريضاً بسرطان الثدي والرئة والكليتين وأنواع السرطانات الأخرى، التي يتم علاجها بأدوية شركة فايزر، و12 مريضاً بالتهاب المفاصل الروماتويدي لمدة عام كامل.

وسيتم من خلال هذه المبادرات تقديم الدواء للمرضى، الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً لخطة العلاج وحسب وصفة الطبيب المعالج. وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة بدبي، حيث وقّع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ممثلاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحمد فوزي، رئيس مجموعة فايزر لمنطقة الخليج.

نتائج

وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرتي التفاهم، لفت الدكتور أمين الأميري إلى أهمية المبادرتين في عام زايد تخليداً لإرثه الإنساني، وهدفنا تحسين الحالة الصحية للمرضى بالدولة ودعم منظومة السعادة للمجتمع وخاصة فئة المرضى. وأشار إلى أن الهدف من المبادرتين هو تحسين نتائج العلاج من خلال زيادة التزام المريض بالعلاج الموصوف له، ودعم المؤهلين غير المؤمن عليهم وغير المشمولين بالـتأمين الصحي والمرضى المتعثرين مالياً، الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم، وتشمل المبادرتين المرضى الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية أو من دون تغطية تأمينية.

مسؤولية

من جانبه أكد ممثل شركة فايزر محمد فوزي أن نتائج توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار التزاماتهم بإطلاق مبادرات في عام زايد وفي إطار المسؤولية المجتمعية لدعم جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع نحو تحسين نوعية حياة المرضى، من خلال توفير الدواء لمدة سنة كاملة، بما يتوافق مع خطة علاجية واضحة من الطبيب المعالج، وعبّر عن سعادته بهذا التعاون الذي يحقق أهدافاً إنسانية.