شرطة أبوظبي تطّلع على خدمات مركز الخالدية

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة في شرطة أبوظبي على خدمات مركز شرطة الخالدية في مديرية شرطة العاصمة للجمهور.

وحثّ الراشدي، خلال زيارته المركز مؤخراً، المنتسبين على العمل بروح الفريق الواحد، وفق رؤية شرطة أبوظبي بتلبية احتياجات الجمهور من الخدمات بيسر وسهولة، مشيراً إلى العلاقة الإيجابية بين الشرطة وأفراد المجتمع، وأهمية تعزيز قنوات التواصل من خلال المبادرات النوعية، والعمل سوياً لتلافي التحديات والحد من الآفات السلبية في المجتمع.

حضر اللقاء، العقيد حمد عبد الله النيادي، نائب مدير المديرية، والمقدم راشد الشامسي، مدير مركز شرطة الخالدية، وعدد من الضباط في شرطة أبوظبي.