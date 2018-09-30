بلدية الشارقة تحتفل بيوم الزراعة العربي

المصدر: الشارقة - وام

احتفلت بلدية مدينة الشارقة بيوم الزراعة العربي، الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام بتنظيمها عدداً من الفعاليات والأنشطة بمقرها لتسليط الضوء على أهمية الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بين أفراد المجتمع بالطرق الزراعية الحديثة والذكية.

وتضمنت الفعاليات معارض وندوات تثقيفية وورشاً تعليمية ومسابقة ترفيهية وتوزيع شتلات زراعية ومنشورات توعوية وغيرها. وأوضح ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن اختيار شعار «الزراعة الذكية مستقبل أفضل للزراعة العربية والحفاظ على الموارد الطبيعية» للاحتفال بيوم الزراعة العربي هذا العام يأتي متوافقاً مع استراتيجية البلدية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها واستخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة ورفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية.