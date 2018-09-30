بلدية أبوظبي تدعو إلى عدم إجراء تعديلات على الأرصفة من دون ترخيص

المصدر: أبوظبي - البيان

أهابت بلدية مدينة أبوظبي بأفراد المجتمع - مواطنين ومقيمين - المحافظة على مظهر المدينة والممتلكات العامة والخاصة، وعدم إجراء أي تعديلات على الأرصفة، والطرق، ومسارات المشاة المحاذية، والمحيطة بالقسائم السكنية، أو القيام بأعمال بناء من دون ترخيص وتصريح من الجهات المختصة.

جاء ذلك إثر النتائج التي أسفرت عنها عمليات التفتيش والمتابعة لمتغيرات مكونات البنية التحتية والمرافق الخدمية في أبوظبي والتي نظمتها بلدية مركز المدينة بهدف الاطلاع على المتغيرات التي تؤثر في أهلية وكفاءة هذه المرافق، حيث تبين أن هناك الكثير من الأعمال المخالفة التي يقوم بها السكان بشأن المرافق العامة والخاصة من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، الأمر الذي يعرض هذه المرافق إلى التلف وتشويه مظهرها العام، بالإضافة إلى خفض مستوى الأمان والسلامة في هذه المرافق نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية وغير المطابقة للمعايير واللوائح المعمول بها سواء على صعيد البنية التحتية أو أعمال البناء المختلفة. ودعت البلدية إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها وعدم القيام بأي تعديلات على الأرصفة والأصول العامة من دون أخذ الموافقات والتصاريح والاعتمادات اللازمة.