متطوعو «أبوظبي للرقابة» يزورون «الاتحاد لذوي الإعاقة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ممثلاً ببرنامج الخدمة المجتمعية عون، مؤخراً، زيارة لمركز الاتحاد لذوي الإعاقة بمدينة «خليفة أ» بأبوظبي، بمشاركة متطوعين من موظفي الجهاز، لمشاركة روّاد المركز من الأطفال المصابين باضطراب التوحد فرحة العودة للمركز في العام الدراسي الجديد، والاحتفال معهم بهذه المناسبة وبث روح الألفة وخلق جو من السعادة والحماس في ما بينهم، وذلك ضمن مبادرات الجهاز الخاصة بعام زايد وجهوده الرامية لتطوير وتحسين ظروف الحياة لأصحاب الهمم ورفع مستوى الحياة النوعية للمجتمع، والمساهمة في تأصيل ممارسات الخدمة العامة والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع.

وشهدت الزيارة تنفيذ عدد من ورش العمل التفاعلية الهادفة لإسعاد الأطفال المرضى وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وتعريفهم بدور الجهاز وجهوده في توفير الغذاء الآمن للمجتمع، وتوعيتهم بأهم الممارسات الغذائية السليمة التي تضمن لهم سلامة غذائهم، وتقديم الهدايا لهم، ومشاركتهم الحديث حول اهتماماتهم ومواهبهم، حيث عبر الأطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تؤكد عمق العلاقات.