«ورشة حكومة دبي» تنظم حملة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية

المصدر: دبي - البيان

نظمت «ورشة حكومة دبي» حملة توعوية حول الصحة والسلامة المهنية، بالتعاون مع «المستشفى الأميركي دبي»، انطلاقاً من حرصها على تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير السبل اللازمة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل الداخلية والخارجية، واشتملت على ورشة توعوية بعنوان «التغذية ونمط الحياة»، إضافة إلى فحوصات عامة لموظفي الورشة.

ويأتي تنظيم الحملة بما ينسجم مع استراتيجية الورشة في تبني أعلى معايير الصحة والسلامة انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في المساهمة في توفير بيئات العمل الآمنة لجميع العمال بحلول 2030، وتماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» و«خطة دبي 2021».

وقال حميد المطيوعي، المدير التنفيذي، لورشة حكومة دبي: «نواصل تكثيف جهودنا من أجل تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، من شأنها ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة في بيئات العمل المختلفة. وتندرج الحملة الأخيرة بالتعاون مع «المستشفى الأميركي دبي» في إطار التزامنا المطلق بالوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية، وحرصنا المستمر على تعميم المعرفة وترسيخ المفاهيم والسلوكيات السليمة بين أفراد المجتمع».