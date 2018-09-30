«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الأول للمسنين غداً

المصدر: أبوظبي - وام

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تنظم مؤسسة التنمية الأسرية غداً الملتقى الأول للمسنين بعنوان «أنتم سندنا وأبطال نهضتنا»، وذلك في الفرع التابع للمؤسسة- مركز أبوظبي.

ويأتي احتفال المؤسسة سنوياً باليوم الدولي للمسنين انطلاقاً من قانون إنشائها وأهدافها واختصاصاتها التي تولي هذه الفئة المهمة اهتماماً ورعاية، وذلك من خلال استراتيجيتها الموائمة لاستراتيجية محور التنمية الاجتماعية ورؤيته التي ترتكز على حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، حيث تعمل مؤسسة التنمية الأسرية على تبني المشاريع والخدمات والمبادرات التي تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي "حياة محترمة ونشطة ومفعلة لكبار السن".