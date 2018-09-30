ورشة حول فنيات الأسئلة السقراطية في المقابلة الإرشادية

المصدر: الشارقة - وام

اختتمت شبكة الشارقة لحماية الطفولة ورشة «فنيات الأسئلة السقراطية في المقابلة الإرشادية».

وجاءت الورشة التي قدمتها الدكتورة بنة بوزبون من مملكة البحرين على مدار 5 أيام في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج التخصصي في حماية الطفل للتعرف على دراسة الحالة كمفهوم وأسلوب والتطور التاريخي لها وأهم أدوات جمع البيانات والتمييز بين دراسة الحالة كأداة ودراسة الحالة كمنهج للبحث والتعرف على خطوات ومراحل دراسة الحالة وكيفية كتابة تقرير مفصل عن بعض الحالات، وكذلك التعرف على كيفية إعداد خطة تربوية علاجية.

وقالت عائشة عبدالله بن علي مديرة شبكة الشارقة لحماية الطفولة إن الورشة تضمنت عدداً من المحاور مثل مفاهيم أساسية في دراسة الحالة والملامح الأساسية لدراسة الحالة وأساليب جمع المعلومات.