13 مشروعاً لتطوير وتأهيل حدائق العين بـ100 مليون درهم

المصدر: العين ــ داوود محمد

طرحت بلدية العين 13مشروعاً لتأهيل وتطوير وصيانة مكونات الزراعات التجميلية في عدد من مناطق مدينة العين وضواحيها، وذلك من خلال تعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية لضمان المحافظة على المسطحات الخضراء والمنتزهات، بما يخدم البيئة والمجتمع بقيمة 100 مليون درهم.

وأكد المهندس محمد صالح العلوي، مدير إدارة الحدائق والمنتزهات الترفيهية بقطاع وسط المدينة، عضو لجنة الحدائق، أن بلدية العين طرحت عقوداً متفرقة لإعادة تأهيل وصيانة الحدائق في كل من منطقة المرخانية ومنطقة طريق أبوظبي وتوابعها، ومنطقة المناصير، وزاخر، والهيلي والقطارة، تضمنت ستة عقود لتعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة في هذه المناطق.

وأضاف، إن هذه العقود تضمنت عقد تشغيل وصيانة وإصلاح وتطوير شبكة تغذية وتوزيع مياه الري في إقليم مدينة العين، بالإضافة إلى عقد تعهيد أعمال مكافحة الآفات الزراعية لأشجار النخيل والفاكهة في المنازل والواحات بمنطقة وسط المدينة.

وأشار إلى أنه علاوة على ذلك تم تعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة في القطاع الغربي من مدينة العين، ويشمل ذلك منطقة المقام وحتى الخزنة، كما غطت أيضاً العقود مناطق القطاع الشرقي والشمالي والجنوبي لمدينة العين، وتتضمن هذه العقود تقديم خدمات تعهيد أعمال تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق والزراعات التجميلية العامة ومكافحة آفات أشجار النخيل والفواكهة في المنازل، ورفع كفاءة الأصول الأساسية من الأشجار والشجيرات والمسطحات الخضراء وغيرها من النباتات وشبكات الري المرتبطة بها ومحطات ضخ مياه الري، بالإضافة إلى النوافير في المناطق العامة وداخل الحدائق وكافة الأصول الأخرى الواقعة بالحدائق العامة، مثل المقاعد وأعمدة الإنارة والألعاب واللوحات الإرشادية داخل الحدائق.