سفير الدولة يشارك في منتدى للاستثمار بكازاخستان

المصدر: أستانة - البيان

شارك الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى أستانة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى لتحسين التجارة والاستثمار: لمحة من أوراسيا الذي أقيم في كازاخستان.

حضر المنتدى -الذي ناقش احتياجات المنطقة في جذب الاستثمارات وتنويع الصادرات- بخيتجان ساغينتايف رئيس مجلس الوزراء في جمهورية كازاخستان وروبيرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية وعدد من المسؤولين في كازاخستان.

وأشار بخيتجان ساغينتايف إلى أن حكومة كازاخستان تؤيد مبادرة رئاسة منظمة التجارة العالمية الجديدة في مجال تعزيز الاستثمار وتحدث عن الوضع الحالي لاقتصاد بلاده في سياق تحسين مناخ الاستثمار.

من جانبه عرض المدير العام لمنظمة التجارة العالمية رؤية المنظمة لتعزيز التجارة من أجل التنمية المستدامة وزيادة التجارة.