فعاليات تعزز تبني الاستدامة نمط حياة في «أشغال الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة «أسبوع الاستدامة»، وتضمن عدداً من الفعاليات الرائدة، التي تهدف إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة وتشجيع أفراد المجتمع على تبني الاستدامة نمط حياة وتعزيز الاستخدام المسؤول للموارد.

وقالت مريم المازمي مديرة مركز الاتصال المؤسسي بالدائرة: «يأتي تنظيمنا لأسبوع الاستدامة خلال عام زايد تأكيداً على دور المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة، ونحن نسير على نهج قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، وسعت الدائرة لتنظيم هذه الفعالية التي تنسجم مع رؤيتنا بإعمار حضاري مستدام لتوفير بيئة ملائمة، تحفز على اكتساب مهارات جديدة ومتطورة في مختلف المجالات، والتركيز على أهمية البيئة».

بدورها قالت أمل آل علي منسقة في قسم العلاقات العامة بالدائرة «تضمنت الفعاليات ورشة توجيهية وعمليّة قدّمتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وتمحورت حول ترشيد استهلاك الطاقة وخلق طاقة مستدامة».