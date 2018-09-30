«كليفلاند كلينك أبوظبي»: «النفخة القلبية» مؤشر مرضي خطير

المصدر: أبوظبي - البيان

نصح الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، المرضى الذين يعانون النفخة القلبية باستشارة طبيب أخصائي؛ لمعرفة إذا ما كان بحاجة لإجراء تخطيط قلب، وما إذا كانت الحالة تشير إلى حالة مرضية أكثر خطورة.

وتحدث النفخة القلبية، عندما يتدفق الدم بشكل غير طبيعي عبر صمامات القلب، أو عندما يكون هناك ارتباطات غير طبيعية بين الأوعية الدموية. ويمكن أن تنجم عن تشوّه خلقي أو عن خلل يحدث في مرحلة لاحقة من العمر، وهي لا تحتاج إلى علاج في الحالات الحميدة، وفي بعض الحالات هناك حاجة لفحوص للتأكد من أنها ليست ناجمة عن حالة قلبية خطيرة خفية، مثل وجود تحويلة قلبية، أي انحراف في مسار تدفق الدم بسبب ثقب في القلب، أو خلل في صمامات القلب أو بعض حالات العدوى.