"الصحة " تطلق الأجندة البحثية لدراسة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الأجندة البحثية للعامين 2018-2019 لدراسة اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال، ضمن أنشطة السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، وذلك في إطار توجهات الحكومة الرشيدة الرامية إلى خلق منظومة بحث وتطوير وابتكار مرتبطة بالبحث العلمي في مجال البحوث الصحية النفسية.

وجرى خلال حفل الإطلاق بدبي عرض ملخص الأبحاث الخاصة بالأجندة بحضور الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات والدكتورة منى الكواري مديرة إدارة الرعاية التخصصية والدكتور عادل كراني مدير مستشفى الأمل وأعضاء الفرق البحثية.

وتعتبر الأجندة البحثية وسيلة علمية لإيجاد حلول مبتكرة في رعاية الأطفال الذين لديهم عوارض الإصابة باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة، وهي المرحلة الأولى من مشروع الابتكار في اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة للأطفال، وتتضمن المراحل التالية عقد برامج تدريبية في الابتكار بمجال الصحة النفسية للأطفال، وكذلك برامج تدريب وتوعية في المدارس.

وأكد الدكتور يوسف السركال حرص الوزارة على إجراء البحوث في مجال الابتكار لإدخالها على نطاق أوسع والارتقاء بالأبحاث الصحية وفاعليتها في الدولة باستخدام أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر وتوفير بيئة بحثية لتعزيز الأبحاث في مجال الصحة النفسية للأطفال لكونها تشكل قاعدة علمية للتعرف على مدى انتشار هذه الاضطرابات والوعي المجتمعي بها بهدف إيجاد حلول ابتكارية وملائمة لمجتمع الإمارات.

من جانبها ذكرت الدكتورة منى الكواري مديرة إدارة الرعاية التخصصية أن الفرق البحثية التي تعمل على تنفيذ الأجندة تشمل أخصائيين وأطباء وباحثين بالتعاون مع مستشفى الأمل ومركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، وتتضمن ثلاثة بحوث بدأ العمل عليها العام الجاري، وتمتد حتى نهاية العام 2019، حيث سيتسنى للمؤسسات الصحية والمختصين في مجال الصحة النفسية للأطفال، وكذلك الجمهور، التعرف على مجريات هذه الأبحاث ومخرجاتها من خلال موقع الوزارة.

وأوضحت أن الأبحاث تركز على دور التربويين في المدارس في مساندة الأطباء النفسيين في التعرف إلى أعراض الإصابة باضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة.