«بادر» توعّي الجمهور بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي برنامجاً لتوعية الجمهور في استاد هزاع بن زايد ضمن مباراة العين وشباب الأهلي دبي في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها «حافلة بادر» على الأندية الشبابية والمؤسسات التعليمية والمجالس المجتمعية، للتوعية بمخاطر المخدرات ضمن حملة «حياتي أغلى».

وتضمن البرنامج توزيع 4500 بروشور توعوي للجمهور حول مخاطر المخدرات وأضرارها وجهود شرطة أبوظبي في التصدي لها وتعزيز الوقاية المجتمعية.

جدير بالذكر، أن حافلة بادر مصممة من الداخل بأسلوب هندسي يتلاءم مع قاعات التدريس، ومزوّدة بشاشات عرض، وصور وكتيبات ومطويات توعية، وأدوات وعينات تظهر وسائل التهريب والترويج، وطرق مكافحتها وتواكب المستجدات من أجل بيئة خالية من المخدرات.