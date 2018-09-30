أحمد الخوري: السياسة الحكيمة كرست مكانة الإمارات على خريطة التجارة العالمية

أكد المهندس أحمد محمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أنّ السياسة الحكيمة لدولة الإمارات ورؤية القيادة الحكيمة في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا حيث أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في مستوى الأداء اللوجستي للفترة الممتدة بين «2012 - 2018 بتحقيقها المركز 11 عالميًا والأولى عربياً وتقدمت الإمارات مركزين خلال عامين في مؤشر الأداء اللوجستي وهو ما يعكس تفاؤلاً بشأن أهداف الامارات الاستراتيجية والرامية لتحقيق المراكز الأولى عالمياً عام 2021.

جاء ذلك خلال أعمال ورشة العمل لمناقشة التحديات الخاصة بمؤشر الأداء اللوجستي التي ينظمها الفريق التنفيذي لمؤشر الأداء اللوجستي بالتعاون مع مطارات دبي والهيئة العامة للطيران المدني وجمارك دبي بقرية الشحن بمطار دبي الدولي.

وتقدم الخوري بالشكر لمطارات دبي والهيئة العامة للطيران المدني وجمارك دبي على جهودهما الداعمة والمساندة للفريق التنفيذي لمؤشر الأداء اللوجستي ولشركات الشحن والنقل الدولية البرية والبحرية والجوية لتلبية الدعوة والمشاركة في ورشة العمل لمناقشة التحديات الخاصة بمؤشر الأداء اللوجستي.وقال الخوري إن الشراكات الاستراتيجيّة التي تربط الهيئة مع العديد من الجهات والمؤسّسات والهيئات الحكوميّة المحليّة والاتحادية تُعدّ أحد الممكنات الهامة لمسيرة العمل بالهيئة وعاملاً مهمّاً من عوامل النجاح الذي حققته وتحققه العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجيّة التي تطلقها الهيئة.

وأضاف الخوري أن أهداف الاستراتيجية اللوجستية التي أعلنتها دولة الإمارات تتمثل في زيادة مساهمة القطاع اللوجستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة السوق الإماراتي من السلع التي تتدفق إلى المنطقة وتوسيع حجم فرص العمل التي يوفرها القطاع وتعتمد مرتكزات تطبيق هذه الاستراتيجية على قطاعات الأسواق والتقنية وتسهيل التجارة والرأسمال البشري، وجميعها تسعى إلى تحليل وتحديد ورصد الفرص في الأسواق.

تطور

أكد فيصل الملا رئيس إدارة أعمال الشحن في مطارات دبي على التطور الكبير الذي تشهده صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل رئيسية ساعدت على ذلك أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والبنى التحتية المتطورة واعتماد ابرز الحلول الذكية ووجود ناقلات وطنية عملاقة وغيرها من المميزات بغرض توفير افضل الخدمات للمتعاملين.