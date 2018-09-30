"طرق الشارقة" تعفي كبار السن وذوي الإعاقة من رسوم المواصلات العامة

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة اليوم مبادرة "النقل العام المراعي للسن"، والتي تعفي بموجبها بعض الفئات من رسوم استخدام المواصلات العامة، وتحدد تعرفة جديدة لمركبات الأجرة المخصصة لذوي الإعاقة في الشارقة.

تأتي المبادرة تزامنا مع "عام زايد" واستكمالا لجهود الهيئة كجهة داعمة ومساندة لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن كأول مدينة عربية تصبح مؤهلة لهذا الاستحقاق العالمي الكبير، وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، نحو جعل الإمارة بيئة مثالية مراعية للسن يحظى القاطنون فيها بأفضل الخدمات.

وقال يوسف سليمان الحمادي، مدير إدارة المشتريات والخدمات الإدارية - المنسق العام لفريق عمل الهيئة لتهيئة إمارة الشارقة كمدينة مراعية للسن، إن حصول الشارقة على لقب مدينة صديقة لذوي الإعاقة الحركية والبتر من قبل الاتحاد العالمي للمعاقين جاء استحقاقا وتتويجا لجهود كبيرة تمت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ونتيجة عمل مشترك ومستمر لعدد من الهيئات والجهات الحكومية في الشارقة، منها هيئة الطرق والمواصلات، التي تراعي في جميع مشروعاتها ومبادراتها المختلفة احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة، وتحرص على تنفيذ كل البرامج المطلوبة لجعل الشارقة في طليعة الريادة الحضارية وفي مقدمة المدن التي تتمتع بجودة الحياة وينعم سكانها بالعيش في بيئة عصرية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح ان مبادرة "النقل العام المراعي للسن" تعفي "كبار السن فوق سن 60 عاما وذوي الإعاقة الحركية والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية والأطفال أقل عن 10 سنوات" من رسوم استخدام المواصلات العامة داخل مدينة الشارقة، علما بأن القرار تم تنفيذه منذ شهر مارس الماضي استفاد منه عدد كبير من مستخدمي المواصلات العامة.

وحول طرق الاستفادة والحصول على الإعفاء، أوضح الحمادي أن الهيئة بصدد وضع آلية لإصدار تصاريح للفئات المذكورة سيتم الإعلان عنها قريبا، وقال انه في الوقت الراهن يمكن لكبار السن والأطفال إبراز بطاقة الهوية عند حجز التذاكر، أما ذوي الإعاقة الحركية فيمكنهم الاستفادة من الاعفاء عن طريق إبراز بطاقة المعاق.

وأضاف أنه واستمرارا لدور الهيئة في دعم ذوي الإعاقة وتلبية احتياجاتهم وتقديم كافة الخدمات لهم بكل سهولة ويسر، فقد قامت الهيئة منذ أوائل شهر مايو الماضي بتطبيق تعرفة جديدة لمركبات الأجرة المخصصة لذوي الإعاقة، حيث تم إلغاء تعرفة فتح العداد والتي كانت في السابق 15 درهما كما تم إلغاء رسوم الخدمات التشغيلية المضافة لقيمة العداد لكل رحلة، والتي كانت تبلغ درهما ونصف درهم، اضافة الى خصم 50 بالمائة من القيمة الإجمالية لأجرة الرحلة كاملة.

وأشار الى أن معدل الطلب على مركبات الأجرة الخاصة بذوي الإعاقة وصل منذ تطبيق القرار حتى شهر أغسطس إلى 1608 حجوزات بمعدل 402 طلب شهريا بزيادة قدرها 16 بالمائة عن الأشهر الأربعة التي سبقت تنفيذه، حيث بلغ معدل الحجز خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 346 حجزا لكل شهر وفقا لإحصائيات مركز الاتصال التابع للهيئة.

ولفت إلى أن فريق عمل تهيئة إمارة الشارقة كمدينة مراعية للسن التابع للهيئة أطلق عدة مبادرات لكبار السن مثل مبادرة الأماكن العامة صديقة لكبار السن، والتي تقوم على فحص وتعديل ممرات المشاة والأرصفة لتصبح خالية من العوائق، إضافة الى توفير مقاعد خارجية في مواقف وسائل النقل العام والساحات العمومية بأبعاد منتظمة ومريحة لكبار السن علاوة على اعتماد وتخصيص مواقف لكبار السن في المناطق العامة، وذلك بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة و دائرة الخدمات الاجتماعية.

يذكر أن الهيئة توفر عددا من مركبات الأجرة المجهزة بأحدث المواصفات الفنية اللازمة لنقل ذوي الإعاقة، بحيث تحتوي على تجهيزات تتلاءم مع احتياجاتهم وهي مزودة برافعة هيدروليكية تهبط من خلف المركبة لحمل الراكب مع الكرسي المخصص بكل سهولة ويسر ومزودة أيضا بأربطة لتثبيت الكرسي داخل السيارة كما تتوافر مقاعد تتسع لعائلة المعاق، ويمكن طلبها والاستفادة منها على مدار اليوم من خلال الاتصال على الرقم 600525252.