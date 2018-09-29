مجلس الوزراء يعين رؤساء جدداً لجامعات الإمارات وزايد وكليات التقنية العليا

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين رؤساء جدد لجامعة الإمارات وجامعة زايد وكليات التقنية العليا، حيث تم تعيين معالي نورة بنت محمد الكعبي، رئيساً لجامعة زايد، ومعالي ناصر بن ثاني جمعة الهاملي، رئيساً لمجمع كليات التقنية العليا، ومعالي سعيد أحمد غباش، رئيساً أعلى لجامعة الإمارات.

ويأتي تعيين الرؤساء الجدد للمؤسسات العلمية ضمن توجه الحكومة لضمان ارتباط استراتيجيات التعليم العالي بشكل وثيق مع أهداف الدولة في تقليص الفجوة في سوق العمل وتحقيق الأهداف المستقبلية لدولة الإمارات يتطلب إحداث تغيير في منظومة التعليم العالي.

ويهدف قرار مجلس الوزراء للارتقاء بمنظومة التعليم وتحقيق المراتب العليا لضمان وجود الجامعات الإماراتية ضمن قوائم أفضل الجامعات عالميّاً، وبما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.