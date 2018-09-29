"طرق دبي" تبدأ تنفيذ منطقتين متكاملتين لاستراحة الشاحنات

المصدر: البيان الالكتروني

وقعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة مع مجموعة الصحراء الإماراتية، لإنشاء منطقتين متكاملتين لاستراحة الشاحنات، الأولى في مدينة دبي الصناعية بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد، والثانية في منطقة دبي لاند بالقرب من شارع الإمارات، في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، حيث تراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم (22) لعام 2015.

وقع المذكرة عن هيئة الطرق والمواصلات سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، وعن مجموعة الصحراء سعادة خليفة مطر المزروعي رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأعرب الطاير عن سروره بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مجموعة الصحراء، تنفذ خلالها الشركة وتشغل منطقتين لاستراحة الشاحنات على مساحة خمسة هكتارات لكل استراحة، تشتمل كل منهما على 100 موقف للشاحنات والمركبات الثقيلة وعدد من المرافق والخدمات التي تلبي جميع الاحتياجات الأساسية واليومية لسائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة، إضافة إلى مركز فحص فني متخصص للمركبات الثقيلة.

وقال: تهدف الهيئة من إنشاء منطقتي استراحة الشاحنات إلى حل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، وتلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، حيث يبلغ عدد رحلات الشاحنات في دبي قرابة 145 ألف رحلة يومياً، تنقل خلالها قرابة ثلاثة ملايين طن يومياً، وتسهم المحطتان في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، والمساهمة في زيادة انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر مرور الشاحنات، وتسعى الهيئة من خلال تنفيذ هذا المشروع إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات.

وأضاف: يحقق المشروع وفرا ماليا إضافيا لهيئة الطرق والمواصلات من خلال الحصول على إيراد من المشروع مع المستثمر من جهة، ويوفر أيضا فرصا للمستثمر للمشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة من جهة أخرى، كما يسهم المشروع في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام، إضافة إلى تدريب وتأهيل موظفي الجهات الحكومية على إدارة ومتابعة مثل هذا النوع من المشاريع طويلة الأجل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع النقل البري أولوية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنية، وطورت نموذجا تخطيطياً للتنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.

من جانبه قال خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصحراء إن استثمار وتطوير وتشغيل استراحات الشاحنات الثقيلة، يأتي في إطار عدد من المشاريع التطويرية والاستثمارية التي تطورها المجموعة، والتي تنفذ وفقا لأرقى المواصفات، وهي صديقة للبيئة وتتماشى مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، وستساهم في تحسين مستوى مشاريع النـقل البري، مشيراً إلى أن المشروع يتوافق مع المعايير والإرشادات العامة ذات الصلة، وسيكون نموذجاً يتم الاستناد عليه في جميع الاستراحات التي سيتم إنشاؤها لاحقاً، والتي تدعم التنمية المستدامة ما يساهم في أن تكون الإمارات أحد الرواد العالميين في مشاريع استراحة الشاحنات الثقيلة.