نهيان بن مبارك يحضر أفراح بوخاطر والعويس بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أمس حفل الاستقبال الذي أقامة صلاح عبدالرحمن بوخاطر بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة عبدالله بن رحمة العويس.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشاقة، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.