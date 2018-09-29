«خطوات نحو السعادة الأسرية» برنامج تدريبي لهيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

قدمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، على مدار يومين في مجلس الراشدية، وضمن مبادرة أسرة متماسكة مجتمع متلاحم، «خطوات نحو السعادة الأسرية»، وهو برنامج تدريبي صمم ليتيح للمشاركات تطوير مهارات متكاملة لتحسين حياتهن الأسرية وتعزيز التماسك بين أفراد أسرهن.

وتطرق البرنامج، إلى مفاهيم حياتية منوعة قد تغيب عن ذهن أفراد الأسرة على الرغم من دورها الأساسي في تحقيق الاستقرار والتماسك الأسري، حيث يبحث في أهمية الصحة البدنية والنفسية لأفراد الأسرة ولربات البيوت على وجه التحديد في إدارة الشؤون الحياتية بشكل إيجابي والتعامل مع التحديات بشكل أكثر انفتاحاً وهدوءاً الأمر الذي يساهم في سعادة أكبر لكافة أفراد الأسرة.

ورشة

وقدمت الدكتورة إيناس فهمى اختصاصية التغذية، ورشة علمية للمشاركات حول أهمية الغذاء والمعادن في الحالة النفسية لأفراد الأسرة ودور الأم في تنظيم الوجبات الغذائية بحيث توفر المواد الضرورية لبنية جسدية ونفسية سليمة.

كما قدمت الشيف عائشه الشامسي ورشة عمل عن المنكهات الطبيعية وكيفية تصنيعها في المنزل وأثرها في تحسين المزاج بما تحتويه من زيوت عطرية نفاذة.

وفيما يتعلق بتطوير الصحة البدنية، قدمت المدربة أمنة سالم، ورشة عملية تطرقت فيها لأهم الرياضات المنزلية وأثرها على الحياة اليومية والصحة النفسية كما قدمت شرحاً وتطبيقاً عملياً لكيفية ممارسة تمارين اليوغا اليومية.

خطوات

وكانت ناعمة الشامسي، رئيس قسم الأسرة والشباب في إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي قد افتتحت برنامج «خطوات نحو السعادة الأسرية» بمحاضرة بعنوان «تعرف على نصفك الآخر»، سلطت فيها الضوء على الاختلافات في الجوانب النفسية بين المرأة والرجل والاختلافات في القدرة على التركيز والعاطفة ومهارات الحديث وتحديد الأولويات.

وقالت الشامسي: «تساهم أمور بسيطة في تغيير المزاج العام لأفراد الأسرة وهو ما ينعكس على ردات فعلهم وتصرفاتهم، ونلاحظ أنه في الوقت الذي يتمتع فيه أفراد الأسرة باستقرار وهدوء نفسي فإن ذلك يترجم على شكل تماسك أسري وسعادة يتمتع بها الجميع».

وأضافت: «تجهل بعض السيدات أهمية الغذاء والصحة البدنية في تحسين الصحة النفسية، وتتراوح الأسر بين إفراط في تغذية الأبناء تؤدي إلى زيادة الوزن أو تفريط يسبب نقصاً في المعادن الأساسية واضطرابات في الشهية والنوم، ويساهم وعي الأمهات بأهمية التغذية السليمة وضرورة توفير وجبات شهية لأفراد الأسرة في تحقيق السعادة لهم، ويوفر خطوات بسيطة وسهلة للتماسك الأسري، وهو ما يسعى له هذا البرنامج».