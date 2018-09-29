«بيئة الشارقة» تعزز الوعي البيئي

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أمس الأول، فعالية بمناسبة يوم الزراعة العربي، في القسم النباتي بمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي، استهدفت زوار المتحف، وجاء برنامج الفعالية تحت شعار «نباتاتنا المحلية هي الحل لاستدامة مياهنا الجوفية»، ولاقى استحسان وإعجاب الزوار الذين عبّروا عن تقديرهم لجهود الهيئة التوعوية والعملية المتعلقة بعالم البيئة والحفاظ عليها وحمايتها، وترسيخ وتعزيز الوعي البيئي لدى أفراد وفئات المجتمع من خلال برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة وهادفة.

وقالت هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: نحرص على الاحتفال بيوم الزراعة العربي، فهو يوم مهم في مسيرة العمل المشترك بالقطاع الزراعي، منذ 27 سبتمبر عام 1972، عندما باشرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مزاولة مهامها كأول جهاز عربي معني بتطوير القطاع الزراعي، تنفيذاً لقرار الجامعة العربية، ومنذ ذلك التاريخ والمنظمة تحتفل بهذا اليوم.

وأضافت حصة الشامسي، مسؤول متحف التاريخ الطبيعي والنباتي: وتضمن برنامج الاحتفال معرضاً عن النباتات المحلية ومقارنتها بنباتات الزينة الأخرى، واشتمل على خلفية برواز نباتي، وحوامل للمعلومات، بالإضافة إلى عرض النباتات المحلية التي يمكن استخدامها في تزيين الشوارع، وورشة «تأقلم النباتات في الصحراء».