سفيرنا يحضر افتتاح مكتب المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بأستانة

المصدر: أستانة - وام

حضر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان تدشين مكتب المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في أستانة عاصمة كازاخستان.

وألقى إيرجان جالموحانوف مدير مكتب المنظمة كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن أنشطة وإنجازات المنظمة وخططها المستقبلية. وقدم الدكتور محمد أحمد الجابر تهانيه لإيرجان جالموحانوف بافتتاح مكتب المنظمة، وأشاد بنشاطها على صعيد مسائل توفير الأمن الغذائي لدول العالم الإسلامي، وتمنى له التوفيق والنجاح في أعماله القادمة.

بدوره شكر جالموحانوف دولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتها في عمل المنظمة التي تم تأسيسها بمبادرة من نور سلطان نازارباييف رئيس كازاخستان، التي كان قد تقدم بها في يونيو 2011 خلال الدورة الـ38 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.