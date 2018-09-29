مستشفى الزهراء بدبي ينال اعتماداً عالمياً في مواصفة «الموارد البشرية»

المصدر: دبي - البيان

تسلم الشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي رئيس مجلس الإدارة بمستشفى الزهراء بدبي، شهادة اعتماد مواصفة «المستثمرون في الموارد البشرية» من الفئة الذهبية من أندرو جاكسن، القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، نيابة عن مؤسسة (IIP) البريطانية، ليكون بذلك المستشفى الأول والوحيد في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحصل على هذه المواصفة المرموقة التي تمنحها الهيئة الدولية للمستثمرين في الموارد البشرية، التابعة للجنة البريطانية للتوظيف والمهارات.

وتمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي تعتمد أفضل الممارسات لتحسين أدائها عن طريق تطوير قدرات كوادرها البشرية. وقد اجتاز المستشفى تقييم هيئة المستثمرين الدولية بنجاح بعد خضوعه لعملية التقييم الدقيقة من قبل المؤسسة المانحة، والتي ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية وهي التخطيط والتنفيذ والمراجعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه من غير المألوف للمؤسسات اجتياز كافة معايير شهادة الفئة الذهبية للمواصفة من المرة الأولى، مما يضع مستشفى الزهراء بدبي ضمن 7٪ فقط من كافة المؤسسات في جميع أنحاء العالم التي حققت هذا المستوى المتميز. وقدم أندرو جاكسن القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي والمناطق الشمالية التهنئة لمستشفى الزهراء بدبي.

وقال: إنه لمن دواعي سروري الحضور وسط هذا الإنجاز المبهر، ومن ثم أقدم أسمى التهاني لمستشفى الزهراء لحصوله على مواصفة «المستثمرون في الموارد البشرية» من الفئة الذهبية، إنه حقا إنجاز حقيقي، حيث إن العنصر البشري هو المحور الأساسي في مجال الرعاية الصحية ومن الرائع أن نرى مستشفى يطبق هذا المستوى من الالتزام بالمعايير الدولية.

بدوره قال الدكتور مهيمن عبد الغني الرئيس التنفيذي لمستشفى الزهراء بدبي، إن اعتماد مستشفى الزهراء بدبي في مواصفة الموارد البشرية من الفئة الذهبية يؤكد نجاح الإدارة في ذلك لمواكبة أحدث الممارسات العالمية الرائدة للارتقاء بأدائهم ليصير مستشفى الزهراء بدبي مرجعية مهنية يحتذى بها في قطاع الرعاية الصحية إقليمياً.

وقال بول ديفوي، رئيس الهيئة الدولية للمستثمرين في الموارد البشرية بالمملكة المتحدة: أهنئ مستشفى الزهراء بدبي على هذا الإنجاز، حيث إن الاعتماد يؤكد تفوق المؤسسة المعتمدة في مجال إدارة عناصرها البشرية بكفاءة وفعالية والتزامها بتطوير العاملين لديها وتطبيق أفضل وأحدث الممارسات المهنية العالمية تماشيا مع كافة المستجدات.