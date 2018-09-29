«طب الأسنان التجميلي» يناقش التطورات العلمية

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت أمس فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر طب الأسنان التجميلي الدولي تحت عنوان «أسرار التميز» وذلك في فندق الشاطئ روتانا، أبوظبي بمشاركة 11 متحدثًا بارزًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من كبار أطباء الأسنان والخبراء والأخصائيين من مختلف أنحاء العالم. وشملت أجندة المؤتمر في دورته الأولى أهم المواضيع الملحة في مجال طب الأسنان التجميلي وسلطت الضوء على آخر التطورات العلمية في الإجراءات الجراحية وغير الجراحية للأسنان إلى جانب دراسة تأثير التكنولوجيا الرقمية على هذا المجال.

وتناولت الجلسات العلمية في اليوم الأول موضوع زراعة الأسنان الأمامية في جلسة واحدة مع الحفاظ على صحة الأسنان والشكل الجمالي للابتسامة، وتحسين الابتسامة باستخدام العدسات اللاصقة المصنوعة من السيراميك كحل بسيط لإخفاء عيوب أي ابتسامة وكبديل فعال واقتصادي لبدلات الأسنان مثل التاج أو الغرسات، وتدرج ألوان الأسنان وكيفية تجميلها، وفن وعلم تصميم الابتسامة المخصصة التي تتوافق مع شخصية ووجه المريض، وطرق إدارة الحواف السنية الضيقة في العلاج التجميلي.

بحث

وقال الأستاذ الدكتور عصام طاشكندي، رئيس المؤتمر وأستاذ مشارك، جامعة الملك سعود: «يركز المؤتمر على مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بعلاج الأسنان وتجميلها، وتناول البحث العلمي الذي قدمته اليوم المبادئ الأساسية لعلوم الألوان وكيفية اختيار درجة اللون المطابقة لبقية الأسنان».