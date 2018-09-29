فعاليات توعوية للوقاية من أمراض القلب في مستشفى الجامعة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مستشفى الجامعة بالشارقة سلسلة من الفعاليات والحملات لزيادة الوعي العام بأهمية صحة القلب، كما نظم فعالية خاصة في مقر المستشفى يوم السابع والعشرين من سبتمبر وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

واستهلت الفعالية بكلمة لممثل المستشفى أكد خلالها على أهمية إجراء الفحوصات الطبية الدورية، وممارسة تمارين القلب، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والتخطيط الكهربائي للقلب للكشف عن مختلف الأمراض الممكنة في مراحلها المبكرة.

وركزت الفعالية على رفع مستوى الوعي وإبراز الحلول الكفيلة بمكافحة أمراض القلب. وقال الدكتور محمد سيف، رئيس قسم الطب الباطني، واستشاري أول أمراض القلب في مستشفى الجامعة بالشارقة: «يلتزم مستشفى الجامعة بالشارقة على الدوام بتقديم الرعاية الصحية للمرضى».