شرطة أبوظبي تحفز منتسبيها على الالتزام بنمط حياة صحي

المصدر: أبوظبي - البيان

حفزت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي المنتسبين على الالتزام بنمط حياة صحي وسليم على نحو يقلل من خطر التعرض لها وتعزيز مفاهيم الإيجابية والسعادة.

وكانت المديرية نظمت محاضرة حول «أمراض القلب والأوعية الدموية»، بمناسبة اليوم العالمي للقلب.

وعقدت المحاضرة في مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة للتوعية بأمراض القلب وطرق الوقاية منها، بحضور العميد الدكتور سالم اليماحي مدير المديرية، والعقيد الدكتور جمال النقبي مدير إدارة التشريع والاستشارات القانونية وموظفي المديرية.

وتحدث في المحاضرة الدكتور أحمد فتحي اختصاصي الباطنية في مديرية الخدمات الطبية عن أمراض القلب وتصلب الشرايين وطرق الوقاية منها وكيفية التشخيص.