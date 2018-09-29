إنشاء 12 جسراً للمشاة في أبوظبي بـ 60 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

تنفذ بلدية أبوظبي مشروعاً جديداً لإنشاء 12 جسراً للمشاة في أبوظبي وضواحيها بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 60 مليون درهم، وذلك بدءاً من العام الجاري، بما يعزز من معايير السلامة العامة ويحقق الأمان للمشاة ومستخدمي الطرق.

ولفتت البلدية إلى أن جسور المشاة ستغطي عدداً من المناطق الداخلية والخارجية لإمارة أبوظبي، من بينها شارع راشد بن سعيد آل مكتوم وشارع سلطان بن زايد الأول ومنطقة بين الجسرين ومصفح، كما سيتم إنشاء جسرين للمشاة في منطقة بني ياس و7 جسور في منطقة المفرق.

وأفاد صالح الجابري رئيس قسم خدمات المرور في بلدية مدينة أبوظبي، في تصريحات صحفية، أن البلدية تركز اهتمامها على فئة المشاة ضمن مشاريعها المقبلة، لذا سيتم تنفيذ وتدشين الجسور والمعابر واستخدام التقنيات المتطورة كالإشارات الضوئية الذكية المعتمدة على الطاقة الشمسية بما يرفع من مستوى سلامة مستخدمي الطريق.

بيئة تنقل آمنة

وأشار إلى أن جسور المشاة التي ستبدأ البلدية تنفيذها بداية من العام الجاري ستسهم في توفير بيئة تنقل آمنة للمشاة وتجنبهم حوادث الدهس، فضلاً عن المحافظة على انسيابية الحركة، مؤكداً أن المواقع المحددة لتنفيذ الجسور تمت بناءً على دراسات مرورية متخصصة أجرتها البلدية في الفترة الماضية.

وتطرق الجابري إلى أن الجسور ستغطي عدداً من المناطق الصناعية التي تشهد استخداماً مرتفعاً من قبل العمال وغيرهم من المشاة، إضافة إلى الأماكن التي تشهد حركة مرور واسعة من المشاة والمركبات، والطرق الرئيسة، إضافة إلى الطرق التي يوجد بها عدد كبير من المسارات.