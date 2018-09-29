«طرق دبي» تطرح 300 رقم في المزاد الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم ثلاثي ورباعي وخماسي خلال مزادها الإلكتروني المقبل رقم 54، وذلك للوحات المركبات الخاصة من الفئات: ( T- P - Q - R - S - O- N - M - L - K - J- I - H - B - A)، خلال المزاد الذي يبدأ التسجيل فيه بدءاً من 30 سبتمبر، فيما ينطلق المزاد يوم الأحد الموافق السابع من شهر أكتوبر الحالي، من الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح جمال هاشم السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن بيع الأرقام في هذا المزاد سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، مشيراً إلى أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات سواء كانت علنية أو إلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام، يعكس لنا أهمية تنظيم هذه المزادات لإسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق رضاهم.

وأشار إلى أن عملية المشاركة في المزاد تشترط أن يكون للمتعامل حساب على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو استخدام رابط المستخدم الجديد للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور، وأنه من شروط تسجيل المستخدم الجديد توفر مركبة مسجلة في إمارة دبي، أو توفر رخصة قيادة صادرة من دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهما تدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين «أم الرمول، البرشاء، ديرة»، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق دبي درايف.

وأوضح السادة، أنه يجب على المُزايد الذي يرسو عليه الرقم في المزاد، دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل من تاريخ إغلاق المزاد، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الدفع خلال الفترة المذكورة سيتم إدراج اسم المزايد في قائمة غير الملتزمين.

ولفت إلى أن المزادات الإلكترونية تتسم بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار.