شرطة الشارقة تستعرض الخطة التطويرية لقسم التفتيش الأمني

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أول من أمس اجتماع عرض الخطة التطويرية لقسم التفتيش الأمني بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية والعقيد يونس الهاجري نائب مدير إدارة المنافذ والمطارات والمقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية والنقيب حميد الكندي من مكتب القائد والخبير عبد السلام الطريفي وعدد من الضباط.

وأكد اللواء الزري الدور الفعّال للخبير عبد السلام الطريفي واهتمامه بالجانب الأمني بما يحقق مصالح الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية وتقديمه الخطط التطويرية لقسم التفتيش الأمني k9 بشرطة الشارقة.

واستعرض الاجتماع الخطة التطويرية للقسم من قبل الدكتور أحمد عادل المعمري ومحاور التطوير على كل الوحدات التنظيمية المرتبطة وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية.

وفي ختام الاجتماع كرم اللواء سيف الزري الشامسي الخبير عبد السلام الطريفي تقديراً لجهوده المتميزة وتعاونه المثمر والبنّاء مع القيادة العامة لشرطة الشارقة ودوره الإيجابي والفاعل بما يسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمجتمع الإمارات. من جانبه أعرب الطريفي عن سعادته بمشاركة القيادة في عملية تطوير الجانب الأمني، مؤكداً استعداده للتعاون مع القيادة في كل المجالات المرتبطة بتخصصه.