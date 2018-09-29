شرطة دبي تطلق خدمة «لبيه» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شرطة دبي خدمة «لبّيه» لأصحاب الهمم في مواقف مركز شرطة الرفاعة، وهو عبارة عن جهاز محادثة «انتركوم» يقوم المتعامل من أصحاب الهمم بالتحدث عبره إلى موظف إسعاد المتعاملين في المركز لطلب الخدمة دون النزول من سيارته للدخول إلى المركز، إضافة إلى تقديم موظف خدمة إسعاد المتعاملين المساعدة اللازمة لهم في عملية دخولهم لمراجعة المركز متى ما تطلب الأمر ذلك.

تمكين

وقال اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي الذي أطلق الخدمة بحضور العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، ونائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، وعدد من الضباط: إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتنفيذاً للمبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي (مجتمعي... مكانٌ للجميع) الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم.

وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المساهمة في أصحاب الهمم انطلاقاً من اهتمام الدولة بهذه الفئة من مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية، باعتبارها مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات في تعزيز خدمات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

فرصة

من جانبه قال العميد أحمد ثاني بن غليطة: إن اهتمام شرطة دبي بأصحاب الهمم يأتي من منطلق إنساني وتربوي واجتماعي وثقافي، ولم يعد هذا الاهتمام تحت مظلة الرحمة والإحسان والعطف، بل لأن أصحاب الهمم هم أناس قادرون ولديهم إمكانات بمستوى الإنسان السليم، وعلينا إتاحة الفرصة لهم للنجاح وعلى منافسة الأصحاء في كافة المجالات.

وبدوره أعرب ناصر النوراني من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع عن إعجابه بمستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم والتي تشكل دعماً لهم، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تفتح آفاقاً جديدة وتعمل على تقوية وتعزيز الروابط والشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات المجتمع وهذه الفئة.