«دفاع مدني رأس الخيمة» ينفذ تمرين إخلاء وإطفاء

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة تمرين إخلاء وإطفاء استراتيجي في فندق سيتي ستاي بيتش بجزيرة المرجان، ضمن خطط وزارة الداخلية لرفع الكفاءة والاستعداد والجاهزية والمعدة ضمن جدول العام الجاري.

وشارك في التمرين الذي حقق أهدافه بنجاح وإتقان العديد من الجهات ذات الصلة بهدف رفع جاهزية واستعداد عناصر الدفاع المدني للتعامل مع الحرائق وإنقاذ أرواح وممتلكات الآخرين.

وأشار العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة الذي شهد التمرين إلى جهود جميع الجهات المشاركة مما كان له أكبر الأثر في إنجاح التمرين والذي جرى بحضور العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة والعقيد علي المهبوبي نائب مدير إدارة الدفاع المدني وعدد من الضباط وبدأ التمرين وفق سيناريو بورود بلاغ إلى غرفة العمليات عن نشوب حريق في الفندق وهرعت للمكان فرق الإطفاء وتم إخلاء المكان والتعامل مع الحادث وإسعاف المصابين.