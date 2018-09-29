فريق «شباب المغاوير» يطلع على مهام «دفاع مدني أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع فريق شباب «المغاوير» بمؤسسة المباركة على جهود الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي ودورها في تعزيز ثقافة الوقاية والسلامة العامة بين فئات المجتمع للحفاظ على أرواحهم وصيانة ممتلكاتهم.

وتعرف الفريق - خلال زيارتهم مركز الدفاع المدني «بين الجسرين» - على آليات الوقاية من الحرائق والتصدي للحوادث المنزلية وأحدث الأجهزة وطرق وأساليب التدريب المتبعة بالمركز وجهوده في إعداد الكوادر وتدريبهم وفق أفضل الممارسات المتقدمة للتعامل مع البلاغات الطارئة ميدانياً وبحرفية عالية.

وأكدت الشيخة شما بنت خليفة بن حمدان آل نهيان - الأمين العام لمؤسسة المباركة أهمية هذه الزيارة التي تمثل أحد البرامج الرئيسية في نشر الوعي المجتمعي لدى الشباب وتعزيز الإيجابية وفتح آفاق واسعة أمامهم للإطلاع على الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المؤسسات المجتمعية، والجهات الحكومية والخاصة، في سبيل رفع معدلات التنمية في الدولة.